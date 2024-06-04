نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابتهالات الانشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الثقافة المصرية الهادفة لتقديم مختلف ألوان التراث تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 6 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأناشيد والابتهالات والتواشيح لكبار الملحنين منها عليك صلاة الله وسلامه لـ فريد الأطرش، بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق، يا صاحب النور لـ مرسى الحريري، وديلى سلامي ورايحة فين يا حاجة من التراث، روح الوجود ورايحين عند النبي لـ أحمد عبد الله، الله أكبر كبيرًا وأم النبى لـ جمال سلامة، يا رايحين للنبي الغالي وربي سبحانك دومًا لـ رياض السنباطي، التكبيرات إعداد محمود الوزيري، قسما بنور المصطفى لـ محمد عبد الله، نفسي ومنى عيني وحبيبنا يا محمد لـ طارق فؤاد، مولاي لـ بليغ حمدي، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي أداء أحمد العمري، أحمد حسن، طه حسين، تامر نجاح، محمد البحيري، أشرف زيدان، سماح عباس، ولاء رميح.

فرقة الإنشاد الديني

فرقة الإنشاد الديني

فرقة الإنشاد الديني

فرقة الإنشاد الديني

نبذة عن فرقة الإنشاد الديني

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا علي مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.