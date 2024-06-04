مبادئ الإخراج وكتابة السيناريو في ورشة "ابدأ حلمك" بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

مهام مساعد المخرج

استهلت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "مهام مساعد المخرج" أوضح خلالها المخرج عصام حلمي، المهارات الشخصية الواجب إتقانها، مع التعريف بالفرق بين مهام عمل المخرج المساعد ومساعد المخرج.

مبادئ كتابة السيناريو

وقدم المخرج أشرف فايق محاضرة بعنوان "مبادئ كتابة السيناريو" تناول أساسيات كتابة سيناريو فيلم، أعقبها مناقشة مفتوحة مع المتدربين حول التقنيات المستخدمة في صناعة الفيلم السينمائي من خلال عرض مجموعة من الأفلام الروائية.

ورشة ابدأ حلمك

وتقدم هيئة قصور الثقافة الورشة مجانا للرواد، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ومن المقرر أن تستمر الورشة حتى بعد غد الخميس، وذلك ضمن البرنامج المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.

