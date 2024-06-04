نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب أم محمد حماقي من سيغني أغنية عزيز الشافعي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار عزيز الشافعي، الشاعر والملحن المصري الشهير، حماس جمهوره مؤخرًا بلمحة من أغنية جديدة بعنوان "نضارة الشمس" سيؤديها فنان مجهول الهوية.



ونشر الشافعي مقطع فيديو على إنستغرام يظهر فيه وهو يدندن على عوده "لبست نظارة الشمس والشعر الدهبي مهفهف، ده جمال ممنوع اللمس وأنا دق القلب ما وقف"، ودعا جمهوره للتعليق باسم الفنان الذي يعتقدون أنه سيغني هذه الأغنية.

أثار الفيديو فضول متابعي الشافعي، وتضمنت التعليقات ترجيحات بأن الفنان هو عمرو دياب أو محمد حماقي أو رامي صبري.

وفي سياق آخر أثارت الأغنية الجديدة "هوب هوب" التي قدمها الملحن والشاعر عزيز الشافعي وغنتها المطربة ساندي إعجاب الجمهور بشكل كبير.



تفاصيل أغنية" هوب هوب "

والاغنية من كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع ميكس وماستر وسام عبد المنعم.

حيث حققت الأغنية شهرة واسعة في وقت قصير، وأثبتت مرة أخرى أن الموسيقى قادرة على تجاوز الحدود ولغة الجميع.

تميزت "هوب هوب" بكلماتها المعبرة وألحانها الراقية التي أبدعها عزيز الشافعي، الذي أظهر مرة أخرى مهارته الفنية وقدرته على صناعة أغانٍ تتراوح بين الحان راقية وكلمات تعبر عن مشاعر عميقة.

جاءت كلمات الأغنية بطابع مفعم بالحيوية والإيجابية، وتحمل رسالة لوم وعتاب للحبببة تجاه حبيبها.