نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى عز العرب:لم يصدر مني هذا الكلام عن هدى الإتربي.. واعتزازي بها لأنها فنانة جميلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفت الفنانة ليلى عز العرب التصريحات المنسوبة إليها عن الفنانة هدى الإتربي والتي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي بأنها تقول "معرفتهاش بعد عمليات التجميل"

وقالت الفنانة ليلى عز العرب في تصريحات صحفية:" لم يصدر مني هذا الكلام..واعتزازي بهدى الإتربي عندما قابلتها في حفل جوائز انيرجي لأنها فنانة جميلة، وإلى متى يظل الريتش والترند الهدف الأساسي لبعض المواقع بغض النظر عن الحقيقة.

وفي إطار آخر تشارك الفنانة ليلى عز العرب في بطولة مسلسل مفترق طرق والذي يعرض حاليا على منصة شاهد ويشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم هند صبري وإياد نصار وجومانا مراد وماجد المصري وعلى الطيب ونهى عابدين وهدى المفتي.

ويتكون مسلسل مفترق طرق من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife" تدور أحداثه حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء..