نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الظهور الأول.. أحمد صلاح السعدني يحتفل بتخرج نجله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان أحمد صلاح السعدني بتخرج نجله من إحدى المدارس، ونشر صورة تجمعها من حفل التخرج عبر صفحته على موقع إنستجرام.

أحمد صلاح السعدني يحتفل بتخرج نجله

نشر العديد من الصور عبر حسابه الرسمي على منصة الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليها: «راجلي»، تفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور أحمد السعدني رفقة نجله.

الظهور الأول لـ أحمد السعدني

ويعتبر هذا الظهور الأول لأحمد السعدني، بعد وفاة والدة الفنان القدير صلاح السعدني، يوم 19 أبريل الماضي، الذي أحزن الوسط الفني، وقتها، بسبب علاقة أغلبهم القريبة بالراحل.

آخر أعمال أحمد السعدني

وكان آخر أعمال احمد السعدني مسلسل "سر باتع"، هو عبارة عن دراما عصریة تاریخیة مأخوذة القصة القصيرة سره باتع للكاتب الراحل يوسف إدريس، أحداثها تدور بين زمنين العصر الحاضر، والحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، ویبحث بطل الزمن الحاضر عن سر ولغز في الزمن الماضي، ومن خلال رحلة هذا البطل المليئة بالمغامرة، بل والصراع الذي یخوضه ضد من لهم مصلحة في ‎عدم كشف ھذا اللغز، نتعرف على تفاصيل القصة التاريخية حلقة بعد حلقة، وهي أيضا مليئة بالأحداث والدراما المشوقة.

أبطال مسلسل سر الباتع

يشارك في بطولة العمل كلًا من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، وتم التعاقد أيضًا مع كل من الفنانة عايدة رياض، خالد سرحان، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران.

وايضا شارك في مسلسل “بطلوع الروح” الذي يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم، ويضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا.

