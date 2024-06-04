نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفترق طرق.. هند صبري في الأعلى مشاهدة على منصة شاهد في أقل من ٤٨ ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حققت الحلقات الثلاثة الأولى من مسلسل مفترق طرق للنجمة هند صبري نجاحا كبيرا وإشادات نقدية وجماهيرية ووضعتها نسب المشاهدة الكبيرة في المرتبة الاولى ضمن الاعلى مشاهدة عبر منصة شاهد بعد أقل من ساعة فقط من طرحها.



والذي تخوض به النجمة هند صبري تجربتها الأولى في تقديم أحد الأعمال المقتبسة عن مسلسل اجنبي والتي يطلق عليها الفورمات،المأخوذ عن مسلسل the good wife's والذي يتكون من ٤٥ حلقة.

ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية السيناريست شريف بدر الدين ووائل حمدي ويخرجها محمد يحيى مورو بإشراف المخرج أحمد خالد موسى.



ويشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم إياد نصار وجومانا مراد وماجد المصري هدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين وليلى عز العرب.. مفترق طرق من إنتاج Mbcgroup



تدور أحداث المسلسل حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء. وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.