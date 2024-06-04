عاجل.. التحفظ على المطرب أحمد جمال في الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على المطرب أحمد جمال على خلفية اتهامه في حادث مروري على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم.

التحفظ على أحمد جمال



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق الفيوم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

انتفلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن مالك السيارة المطرب أحمد جمال، حيث أنه فوجئ بمرور شخص أمام السيارة وحينما حاول أن يتفاديه اصطدم به بجانب السيارة ثم اصطدم بسيارة أخرى.

وتبين من المعاينة إصابة الشخص بكدمات وسحجات حيث تم التحفظ على السيارات والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.