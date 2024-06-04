نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى أحمد زاهر: بتكلم قدام الناس بطريقة "نسمة الكاريزما" وهشام جمال بيزعقلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر في لقاء لها، أن شخصية "نسمة" التي قدمتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" لا تزال تؤثر فيها، حتى أن خطيبها الفنان هشام جمال ينزعج من هذا الأمر.

تصريحات ليلى أحمد زاهر

وقالت ليلى أحمد زاهر: "بحاول أخرج من الشخصية عشان هشام بقاله فترة بيزعقلي ويقولي بس كفاية، بنبقى قدام الناس وبقول حاجات زي نسمة وهو بيقعد يفرملني، شغاله مع هشام على كذا حاجة مع بعض، أنا مبسوطة أوي بأغنية "أمور بسيطة" دي لأنها من أعز وأقرب الأغاني لقلبي بحسها أغنية حساسة، الاعمال القادمة مش هعرف أقول حاجة دلوقتي لكن شغالة على كذا حاجة إن شاء الله تعجبكم، هتبقى مفاجأة".

ليلى أحمد زاهر في رمضان 2024

وشاركت ليلى أحمد زاهر في رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، تدور أحداثه عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.

أبطال مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" يناقش قضايا التيك توك وما سبب انجذاب الفتيات إليه، وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 16 حلقة، بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

ليلى زاهر تهنئ هشام جمال في عيد ميلاده

وسبق، هنأت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر خطيبها الفنان هشام جمال بمناسبة عيد ميلاده عبر مواقع إنستجرام وفيس بوك حيث نشرت مجموعة صور بينهم وعلقت: "إلى الرجل الذي يملك قلبي، والذي يجعل كل لحظة أكثر إشراقًا بمجرد وجودها لسنوات، كنت أفضل صديق لي، وأقرب المقربين، ومنطقة الراحة، والآن أسميك حب حياتي. إليكم لنا وللذكريات التي لا تعد ولا تحصى التي لم نصنعها بعد، لأنني لا أريد أبدًا أن أعيش لحظة من الحياة بدونك، لسنوات عديدة منك "عندما تعرف ستعرف".

كليب أمور بسيطة

تعاون الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر في أول عمل يجمعهما بعد إعلان ارتباطهما رسميًا، وطرح كليب أمور بسيطة على طريقة الذكاء الاصطناعي، واحتل المركز الأول للمحتوى الرائج على اليوتيوب، والأغنية كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، الحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح الوان عبد الرحمن محمد، فكرة وإخراج هشام جمال انتاج روزناما ريكوردز.