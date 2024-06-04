على أنغام عبد الباسط حمودة.. رقصة جميلة عوض ووالدتها راندا في عقد قرانها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة جميلة عوض عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على Instagram، جمهورها فرحتها بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ.

رقصة جميلة عوض ووالدتها راندا

نشرت جميلة عوض فيديو وهي ترقص مع والدتها الفنانة راندا على أنغام أغنية "حتة تانية" لعبد الباسط حمودة من فيلم "من أجل زيكو"، ظهرت جميلة ترتدي توب أبيض قصير مع بنطلون واسع، تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان رقيقة.

موعد زفاف جميلة عوض

تحتفل الفنانة جميلة عوض بزفافها على المونتير أحمد حافظ، يوم الخميس المقبل، الخطبة كانت قد تمت منذ فترة، لم تكشف جميلة من قبل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج التليفزيونية عن حالتها العاطفية فلم يكن يعلم الجمهور بدخولها في علاقة حب أو خطوبة ليتفاجئوا في الساعات الماضية بأنباء زواجها من المونتير أحمد حافظ.

آخر أعمال أحمد حافظ

وكان آخر أعمال أحمد حافظ كان فيلم "إن شاء الله ولد"، يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى، الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر

آخر أعمال جميلة عوض



وكان آخر أعمال جميلة عوض هو مشاركتها في رمضان 2024 بمسلسل "لانش بوكس"، سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحا وانتشارا حول العالم، والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.

أعمال جمعت جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ

ويذكر ان الفنانة جميلة عوض قد تعاونت من قبل مع المونتير أحمد حافظ في فيلم "الضيف" ومسلسل " لا تطفئ الشمس" و"هيبتا: المحاضرة الأخيرة".