نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تحيي ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت الفنانة وفاء عامر ذكرى ميلاد النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج السفيرة عزيزة، المُذاع على فضائية دي إم سي، من تقديم الإعلاميتين رضوى حسن ونهى عبد العزيز.





وقالت وفاء عامر أن محمود عبدالعزيز فنان لم يمت، حيث بقيّت أعماله التي أثرت في وجدان الجماهير، لافتة إلى أننا لا نستطيع نسيان أعماله، بسبب أفكاره وإيمانه بالقضية وحبه للفن.





وتابعت: مكنتش أتخيل أشتغل معاه ولو مشهد، وأنا أذكر أنه عملي حفلة في بيته عشان يحتفل بيا في عمل هو مش موجود فيه وكانت قاعدة فيها ثقافة وفن وعظمة في التفكير وإزاي ننهض بالمهنة.





وأضافت: أنا مهما أتكلم عنه مش هوفيه حقه، وأذكر له مشهد غني فصلت في نص الكلام وقولتله أنا مش متخيلة إني بتكلم وأنت واقف، لكن قالي أنتِ غنيمة ولازم تركزي، وبعدها أنا عملت مشهدْ من أعظم المشاهد، وتشرفت إني اشتغلت معاه.





ذكرى ميلاد الساحر محمود عبدالعزيز





يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبدالعزيز الذي قدم تاريخ كبير في السينما والدراما المصرية ك.

توفي الفنان محمود عبد العزيز عام 2016 عن عمر يناهز 70 عامًا، وكان قد أصيب بسرطان الفك وتدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة طويلة بإحدى المستشفيات الخاصة.

أبرز أعماله

وانطلقت نجومية محمود عبدالعزيز في السينما ونجح في تقديم الأفلام الرومانسية خلال فترة السبعينيات القرن العشرين منها “حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب”.

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات والألفينات بدأ محمود عبدالعزيز في تقديم العديد من الأعمال السينمائية الهامة منها:" الكيت كات، البحر بيضحك ليه،أبو كرتونة، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش، القبطان، سوق المتعة، هارمونيكا، الساحر، النمس، إبراهيم الأبيض ".