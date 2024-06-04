نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد جمال يكشف للفجر الفني حقيقة حادث اصطدامه برجل مسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المطرب أحمد جمال تفاصيل الحادث الذي تعرض له اليوم على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم، وحقيقة الأخبار المتداولة له منذ دقائق حول الحادث.

وفي تصريح خاص للفجر الفني قال جمال:" تفاجأت بعبور رجل مسن بطريق غير مخصص للعبور، ومع ذلك تفاديته لكنه تصادم مع السيارة التي توجد خلفي، فوقفت للإطمئنان عليه وتقديم الإسعافات لمساعدته" ٠

وفي نهاية حديثه قال جمال:" فور الإطمئنان عليهتم خروجي والرجل بصحة جيدة وأنا في منزلي حاليًا " ٠



يذكر أن آخر أغنية طرحها أحمد جمال كانت "في بيتها".

أغنية "في بيتها" كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية:

انا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك اكيد ده انسب اختيار

مش واخده بالك ان انا عديت كتير

وكل مره بقلب الموضوع هزار

انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

طبيعي من اللي شوفتو منك استفيد

عملتي كل حاجه كرهتني فيكي

خلاص خرجتي من حياتي ده الاكيد

فعلا انتي كنتي غلطه

عادي تتنسي النهارده

أنتي حلك الفراق

الحكايه دي نهايتها

بس متخافيش في بيتها

اللي كان معاكي فاق

