نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة عن أغنية "شو عامل فى": لم أكن لأفعلها بدونكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر المطرب اللبنانى راغب علامة عن سعادته بتفاعل الجمهور الواسع مع أغنيته الجديدة "شو عامل فى"، التى طرحها خلال شهر مايو الماضى.

راغب علامة يشكر جمهوره بـ أغنية "شو عامل فى"

وأكد راغب علامه أن أغنية "شو عامل فى" عمل فنى مميز وما كان ليخرج بهذا الشكل دون جهود فريق العمل، وأضاف "يغمرني كل الحب الذي تلقيته.. شكرا لجهود فريقنا المذهلة خلف الكواليس لخروج الأغنية بهذا الشكل المميز"، متابعا "لم أكن لأفعلها بدونكم يا رفاق".

آخر أعمال النجم راغب علامة

وكان اخر اعمال النجم راغب علامة، حقق نجاحًا مؤخرًا من خلال طرح أغنية "في كتير حلوين" التي طرحها باللهجة المصرية، وهى من كلمات عصام شعبان، والحان عبد سليم، وتوزيع حمدي المهيري، أغنية تحمل اسم "يلا" والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.

كلمات أغنية "التقيل تقيل"



التقيل تقيل والقمر معدي

والموضوع جميل وأنا قد التحدي

قلبي لك قتيل هدي اللعب هدي

ده أنت عايز ألف درس ومش هتبقى قدي

خبرة في الغرام سيب قلبك معايا

هتلاقي اهتمام والدلع حكاية

مهما أقول كلام عنك مش كفاية

ده أنت يضربوا 100 سلام لما تكون معدي

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

أنت في الجمال حاجة مش عادية

حته من الخيال ومش من الدنيا ديه

حبك احتلال ومسيطر عليا

هعمل مئة ألف احتفال يوم ما هبقى ليا

يلا هات إيديك وانسى الدنيا بحالها

قلبي كله ليك والقصص قفلها

حد يشوف عينيك وميدوبش في جمالها

روحي من نظرة وسلام جيت شقلبت حالها

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا