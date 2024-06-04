نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غير مصاب بالسكري.. هلا السعيد تكشف مفاجأة جديدة عن متحرش أوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هلا السعيد، تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بها من سائق أوبر زعمت أنه حاول أن يتحرش بها، وقالت: السائق ذكر عند سؤاله في التحقيقات أنه غير مصاب بمرض السكر على عكس ما ادعى أثناء الواقعة وهذا دليل على سوء نيته.

مفاجأة جديدة عن متحرش أوبر لواقعة هلا السعيد

وحددت نيابة الشيخ زايد جلسة 2024/7/27 في الجنحة رقم 1740 لسنه 2024 جنح ثان الشيخ زايد وذلك للنظر إلى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد، وذلك بعد إحالته إلى محكمة الجنح، حيث تضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح بارتكابه علانية فعلا فاضحا في الطريق العام مخلا بالحياء وطالبت النيابة بعقابه بالمادة 278 من قانون العقوبات.

إحالة متحرش هلا السعيد لمحكمة الجنح

سبق، أحالت نيابة الشيخ زايد، سائق أوبر، المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة، إلى محكمة الجنح، قال "حسام مدني" المحامي إن موكله المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، تم إخلاء سبيله بضمان مالي 2000 وتسليم السيارة لمالكها، موكدا عدم وجود دليل يثبت اتهام موكله، موضحًا أن الدليل الجنائي هو علم يجب أن يتفق مع الواقع ثم ينتقل ويتناغم مع القاعدة العامة.

هلا السعيد تتعرض للتحرش

والجدير بالذكر ان الفنانة هلا السعيد، كشفت عن محاولة تعرضها للتحرش من قبل أحد سائقي شركة «أوبر»، وقالت خلال بث مباشر لها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «أنا واقفة في محور الضبعة وفجأة سواق الأوبر وقف في الطريق ده وقالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك بعض ملابسه وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار»، وعلقت هلا على الفيديو قائلة: «سواق أوبر حاول يتحرش بيا والحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل بقي في تسجيل في العربية بس واضح إن مفيش فايدة أوبر الشركة نفسها لازم يتحاسبوا».

