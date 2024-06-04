نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مدحت صالح.. خالد تاج الدين يطرح "شهم ابن شهم".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح مطرب الراب خالد تاج أغنيته الجديدة «شهم ابن شهم»، والتي يقدمها على طريقة الدويتو مع النجم الكبير مدحت صالح، وهي أغنية من كلمات وألحان خالد تاج، وميكس وماستر إسلام زكي، وتسجيل صوت أسامة كمال، وإخراج أيمن نور.

منشور خالد تاج الدين



وكتب تاج الدين عبر صفحته على فيسبوك: «شرف كبير ليا ان صورتي تتحط في تراك واحد مع المطرب الكبير مدحت_صالح واني اقنعه بمغامرة الراب معايا ويوافق لإنه فنان متجدد ومغامر وبيدور دايما على الجديد.. استنونا بكره ان شاء الله تراك شهم ابن شهم»

«شهم ابن شهم» هي الأغنية التاسعة لمطرب الراب والشاعر خالد تاج الدين في عالم الراب، حيث طرح من قبل عدة أغان، كان آخرهم «يابا قشطة» و«الفيل».

كلمات أغنية شهم ابن شهم



وتقول أغنية شهم ابن شهم في مطلعها:

شهم ابن شهم

ياللي مالكوش في الشهامة سهم

بطولاتكوا احلام ووهم

صفر كبير تمامكم كلام

أخصام كاوتش

سيرتي تحضر حتى لو مجتش

قادر بس مفترتش

أنتوا اتفه من الانتقام

أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت

في برج عالي وانتوا تحت سبت الحوش للعب العيال

تعاون خالد تاج الدين مع نجوم الفن

وسبق وتعاون خالد تاج الدين على مستوى الشعر الغنائي مؤخرًا مع النجم بهاء سلطان في أغنية «العمر كله» وأغنية «ويعشموك يا صاحبي» للمطربة نورا، وأغنية «نص عمري» لجورج وسوف، ومن المقرر أن يتعاون قريبًا في أغنيات جديدة مع الهضبة عمرو دياب وأحمد باتشان والنجم محمد حماقي وحسين الجسمي.

وتجمع «شهم ابن شهم» خالد تاج الدين بمدحت صالح لأول مرة كمطرب، بخلاف اجتماعهما من قبل في أغنية «اللجنة الشعبية»، التي غناها صالح وكانت من كلمات تاج الدين، وكذلك الأغنية الوطنية «منصورين».

أعمال خالد تاج الدين المقبلة

جدير بالذكر إنه شارك خالد تاج الدين صورة له مع الهضبة عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، من كواليس التحضير لأغنية جديدة، ومازح الهضبة قائلًا: "أنا وعمرو دياب واحنا عاملين مش واخدين بالنا إن الأغنية اللي بتتسجل هتتشال من الألبوم في الآخر".