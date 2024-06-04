نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي فاروق تحيي حفلًا غنائيا في الدوحة ثالث أيام العيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد المطربة "مي فاروق" لإحياء حفلًا غنايًا يوم 19 من شهر يونيو الجاري، والذي يتوافق مع ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، حيث يقام الحفل على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني بمدينة الدوحة، وسط حضور جماهيري كبير.

ويأتي الحفل تحت عنوان " ليلة الزمن الجميل"، حيث تشدو مي فاروق بعدد من الأغنيات والألحان الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد مكاوي ونجاة الصغيرة وعدد آخر من مطربي الزمن الجميل، لذلك أعدت مي بصحبة المايسترو تامر فيضي وفرقته الموسيقية برنامجا غنائيا متنوعًا بحيث يتنال إعجاب الحضور بمختلف إذواقهم الفنية، كما أنها سوف تجري بعض البروفات خلال الفترة المقبلة قبل احياء الحفل.

ومن جانبها قالت مي فاروق أنها متحمسة للغاية لالتقاء بالجمهور القطري بعد غياب أكثر من عامين، حيث كانت آخر حفلاتها التي أحيتها بالدوحة عام 2022، وعبرت عن سعادتها البالغة لأحياء هذا الحفل الذي تتمنى أن يخرج في أفضل صورة وأن تكون ليلة غنائية من الطراز الفريد.

جدير بالذكر أن الفنانة مي فاروق تعكف حاليًا على الإنتهاء من تسجيل بعض الأغنيات الجديدة، التي سوف تطرحها خلال الفترة المقبلة على شكل " ميني ألبوم"، تتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار في مصر والوطن العربي، كما تجمع أغنيات "الميني ألبوم" بين الرومانسية والدراما والألحان الشبابية، ويعد هذا العمل هو التجربة الأولى لمي فاروق مع فكرة " الميني ألبوم"، لذلك فقد أعطته مساحة كبيرة من وقتها لأختيار الكلمات والألحان بعناية، والتي تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وتحقق تلك الأغنيات النجاح المطلوب.ض