تفاصيل شخصية إسعاد يونس في مسلسل 'تيتة زوزو'

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة إسعاد يونس تصوير مشاهدها في مسلسل تيتة زوزو، المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين.

تفاصيل شخصيه إسعاد يونس في مسلسل تيتة زوزو

وتجسد إسعاد يونس داخل أحداث المسلسل، دور جدة تساند حفيدها أحمد عنان في قراراته غير الصائبة، حيث لا يريد أن ينضم للجامعة ويود أن يستمر بمجال غناء الراب، فتشجعه جدته زوزو على ذلك.

تفاصيل مسلسل تيتة زوزو

يشارك في بطولة مسلسل تيتة زوزو عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان محمد الكيلاني، محمود البزاوي، حمزة العيلي، مجدي بدر، مصطفى غريب، وآخرون، والعمل من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد عبد العزيز، تدور أحداث مسلسل تيتة زوزو في إطار اجتماعي كوميدي، حول الجدة زوزو التي تربطها علاقات وثيقة بأحفادها، ويحدث لهم العديد من المفارقات الكوميدية.

أحدث أعمال إسعاد يونس

ومن ناحية اخري، تشارك إسعاد يونس بمسلسل إذاعي "معاد مع إسعاد" ويذاع على الراديو 9090 وتدور أحداث المسلسل حول إسعاد يونس التي تقرر كتابة مذكراتها، فتلجأ لشقة صغيرة كانت لجدتها بأحد أحياء مصر القديمة بمنطقة الأزهر، لتبدأ في رحلة إعادة اكتشاف للذات وإعطاء فرصة التعرف على الأماكن التاريخية الشهيرة.

آخر أعمال إسعاد يونس

كان آخر أعمال إسعاد يونس، هو عصابة عظيمة الذي شارك ببطولته كل من الفنانة رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، مصطفى عنبة، أحمد عزمي، إبراهيم السمان، محمد ثروت، ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة، هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.

وايضا شاركت في بطولة مسلسل «كامل العدد +1» نخبة كبيرة من نجوم العمل، على رأسهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، وغيرهم من الفنانين، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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