ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت النجمة ميرهان حسين أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت مجموعة من الصور الجديدة لها.





وظهرت ميرهان حسين في الصور بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانا طويلا باللون الموف، وتميز الفستان بتصميم الفراشات، وجاء الفستان مكشوفا من الساقين ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميرهان حسين، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز أنوثتها.

كما اختارت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها.

أحدث أعمال ميرهان حسين

يذكر أن ميرهان حسين تنتظر عرض مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة وتقدم فيه دور محامية، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

أبطال مسلسل الذنب

ومسلسل "الذنب" بطولة هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

آخر أعمال ميرهان حسين

وكان آخر أعمال ميرهان حسين فى الدراما هو مسلسل "حق عرب" أمام النجم أحمد العوضى، والذى يكتبه محمود حمدان ويخرجه إسماعيل فاروق وتنتجه شركة سينرجى، للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، ايضا مسلسل "مشوار الونش" مكون من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، والذى تم عرضه فى شهر ديسمبر الماضى، وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيرى، محمد المغربى، فيلم "اتنين للإيجار" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وهو بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت، ناهد السباعى، ايمان السيد، سلوى محمد على، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم رانيا يوسف، محمد لطفى، ثراء جبيل، ايناس مكى وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على.