سهير المرشدي تكشف عن مشاركتها فى مسلسل 'ضرب نار'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت سهير المرشدي عن غيابها لمدة 5 سنوات منذ أن قدمت دورها في مسلسل طايع عام 2018، وحتى عودتها لجمهورها بمسلسل ضرب نار عام 2023، وقالت: أنا إنسانة انتقائية في أدواري وليس كل ما يُعرض علي أقبل به، وهذا سبب غيابي 5 سنوات قبل المشاركة في مسلسل ضرب نار.. اختياري للأدوار خطوة صعبة وكل شيء أقدمه محسوب عليّ، وعندما أجد دور مهم أقول: أهلًا وسهلًا ولكن غير ذلك لا أستطيع.

أحمد العوضي سبب وجودي في ضرب نار

وقالت عن مشاركتها في مسلسل ضرب نار: أحمد العوضي شجعني على المشاركة في العمل، وأصر بشدة على مشاركتي به وهو إنسان متميز جدًا، وفنان يسعى لتقديم شئ مميز وطموح، وفي كل عمل يقدمه يحاول إضافة جديد من عنده، ويتبنى أفكار جديدة يتابعها وأعجبت بإصراره وطموحه واجتهاده وإخلاصه، في أنه يريد عمل شيء قيم فهو إنسان صاحب رسالة ويجتهد بشدة.. عندما وجدته بهذه الشخصية ومحب لفنه ويشعر بأنه رسالة، ويريد عمل شئ جيد قررت أن أكون معه.

اخر اعمال سهير المرشدي

وكان اخر اعمال سهير المرشدي هو مسلسل "ضرب نار" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والنجم أحمد العوضي، جسدت خلال الأحداث دور امرأة صعيدية من سوهاج وهي والدة جابر أبو شديد الذي يقوم به العوضي خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار كان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وضم في بطولته كل من أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، أحمد بدير، سهير المرشدي، انتصار، ضياء عبدالخالق، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد غزي، وعدد آخر من النجوم.

وايضا شاركت في مسلسل "طايع" الذي عرض عام 2018، وهو من بطولة عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، أحمد عبدالله محمود، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج عمرو سلامة، يدور المسلسل في إطار درامي تشويقي حول الطبيب «طايع» الذي ينشأ في قرية بجنوب الصعيد بمحافظة الأقصر، والذي يلقي أباه «حسن الهواري» مصرعه أثر بحثه عن الآثار، وتتداول الأقاويل عن سبب وفاة حسن المأساوية، مما يدفع بوالدة طايع بمطالبته للثأر لأبيه، فيضطر للهرب رافضًا سفك الدماء، مدخلًا نفسه السجن حمايةً له ولأسرته من دائرة الأخذ بالثأر.