ادعوله بالرحمة.. نهال عنبر تحيي ذكرى ميلاد محمود عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نهال عنبر على احياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، حيث شاركت صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت نهال عنبر صورة للراحل محمود عبدالعزيز في ذكرى ميلاده، وعلقت عليها قائلة: "في ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.. ادعوله بالرحمة والمغفرة".





ذكرى ميلاد الساحر محمود عبدالعزيز





يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبدالعزيز الذي قدم تاريخ كبير في السينما والدراما المصرية.

توفي الفنان محمود عبد العزيز عام 2016 عن عمر يناهز 70 عامًا، وكان قد أصيب بسرطان الفك وتدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة طويلة بإحدى المستشفيات الخاصة.









أبرز أعماله

وانطلقت نجومية محمود عبدالعزيز في السينما ونجح في تقديم الأفلام الرومانسية خلال فترة السبعينيات القرن العشرين منها “حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب”.

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات والألفينات بدأ محمود عبدالعزيز في تقديم العديد من الأعمال السينمائية الهامة منها:" الكيت كات، البحر بيضحك ليه،أبو كرتونة، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش، القبطان، سوق المتعة، هارمونيكا، الساحر، النمس، إبراهيم الأبيض ".









أحدث أعمال الفنانة نهال عنبر

ومن ناحية اخري، تنتظر عرض مسلسلها الجديد “عودة البارون” الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآن موعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة، وذلك يعود لشركة الإنتاج، وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقه المغلق.





آخر أعمال نهال عنبر

وكان آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل “ دون سابق إنذار ” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

أبطال مسلسل “ دون سابق إنذار ”

العمل من بطولة الفنان آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وجسدت من خلاله دور والدة الفنانة آسر ياسين.