رانيا فريد شوقي تروج لأحدث أعمالها المسرحية

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت النجمة رانيا فريد شوقي لأحدث أعمالها المسرحية بأسم “مش روميو وجوليت” المقرر أن ينطلق أول عروضه قريبا على المسرح القومي، من خلال فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت رانيا فريد شوقي وهى داخل كواليس المسرحية بصحبة الفنان على الحجار والفنان ميدو عادل، والذى رفضوا البوح عن أى تفاصيل العرض، وغادروا الكواليس فور طرح السؤال بطريقة كوميدية.





آخر أعمال رانيا فريد شوقي





يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل" المداح" الجزء الثالث، الذي عرض في دراما رمضان الماضي 2023، وقد انتهت أحداثه على حرق شخصية هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسي، بجامب ظهور الفنان ماجد المصري كضيف شرف، ة العمل بطولة حمادة هلال، لوسي، صبحي خليل، خالد سرحان، هبة مجدي، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، هلا السعيد، حنان سليمان، أحمد ماهر، أحمد كشك، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

آخر أعمال علي الحجار



والجدير بالذكر أن، آخر أعمال علي الحجار أغنية شئ كل شئ، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.