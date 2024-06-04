بعد حادث التصادم.. كل ما تريد معرفته عن أحمد جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان احمد جمال محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تحفظت قوات الأمن على المطرب، بعد حادث تصادم على طريق الفيوم الصحراوي بدائرة قسم شرطة الأهرام، تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا عاجلًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وكشف احمد جمال تفاصيل الحادث، حيث إن اثناء عبور رجل مسن للطريق اصطدم بالمرآة الجانبية لسيارة احمد جمال مما ادى لاختلال توازنه واصطدامه بالسياره التي خلفها مما ادى لكدمات بسيطة وعلى الفور قام احمد بالتوقف والنزول للاطمئنان على حالته الصحية واثبتت الفحوصات إنه بصحة جيدة فيما عدا كدمات بسيطة.

ويعرض لكم دوت الخليج في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن احمد جمال..

حياة احمد جمال الشخصية

ولد أحمد جمال 2 أبريل 1988، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، والده يعمل محاسبًا في جامعة الأزهر ووالدته تعمل كربة منزل، وله شقيقه «خالد» وشقيقته «نهى» وهو أصغر أخوته، التحق بمعهد الموسيقى العربية، ولكن وجد والده صعوبة في دفع مروصوفاته الدراسية، ولكن لتفوق أحمد العلمي في الدراسة قررت المحافظة إعفائه من نصفها، كانت دراسة أحمد في المعهد إلى جانب دراسته في التعليم الأساسي، وظل في المعهد 3 سنوات بقسم «العود والأصوات»، أنهى الدراسة وحصل على المركز الأول على المعهد رغم أنه كان أصغر الدراسين عمرًا، التحق بكلية الصيدلة جامعة طنطا حيث كان جده يناديه منذ صغره بلقب الدكتور، ولم تكن فقط رغبة والديه، بل كان أحمد يعشق الصيدلة منذ صغره حيث كان يلفت أنظاره تركيبات الأدوية وتثير فضوله.

اكتشاف موهبة احمد جمال الفنية

إكتشفه والده في الرابعة من عمرة، حيث كان يجلس أمام التلفاز ويستمع إلى الإعلانات ويحفظها ثم بدأ في حفظ مقطوعات موسيقية و«يدندنها بفمه»، كانت عائلته تحضر حفلات زفاف شعبية وهو في السادسة من عمره، وقرر أن يغني، وبالفعل غنى أغنية (افرض مثلا) لحكيم، وأبهر الموجودين جميعا، شارك أحمد في كورال الأوبرا مع المايسترو سليم سحاب، وظل بها لمدة عامين، شارك في الاحتفالات الرسمية كاحتفالات 6 أكتوبر وتحرير سيناء حيث كان يغنى «صولو»، كان هناك «مسابقة الدلتا» التي تنظمها الجامعة وفاز بها في المركز الأول كما قدموا له «سي دي» كان بها أغنية «قسمة ونصيب»، ووصلت إلى الموسيقار عمار الشريعي مما جعله ينبهر بصوته ثم أعطاه الراحل فرصتين في غناء تترات المسلسلات.

مشوار احمد جمال الفني

غني إحدى حلقات مسلسل مذكرات سيئة السمعة، تتر المقدمة والنهاية لمسلسل بيت الباشا للفنان صلاح السعدني، في أواخر عام 2010 شارك أحمد جمال في برنامج المواهب مودرن ستار إلى جانب كارمن سليمان حاملة لقب آراب آيدول في موسمه الأول، في أواخر عام 2011، ظهر أحمد جمال في برنامج «صولا» مع الفنانة أصالة نصري، حقق أحمد نجاحًا كبيرًا خلال مشواره في يرنامج آراب آيدول من خلال الأغاني التي قدمها، وغنى أحمد خلال مشواره في البرنامج مواله الوطنى (مين هي مصر)، غنى مواله الوطنى الثاتي في البرنامج (لأنك عظيمة)، التحق أحمد بنقابة الموسيقيين المصرية، حيث قرّر نقيب الموسيقيين مصطفى كامل انتسابه إليها.

فنانين دعمو احمد جمال في مشواره الفني

كان الفنان الكينج محمد منير من أشد المعجبين بصوت أحمد وكان يدعمه، وكانت الفنانة أنغام أيضًا، ودعمه أيضًا عدد كبير من الفنانين خلال مشواره في البرنامج، منهم تامر حسني وصابر الرباعي ورامي جمال وخالد سليم وشذى والموزع خالد عز وأشرف زكي وروجينا وآمال ماهر وكارمن سليمان وأحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي وأحمد زاهر وغادة عبد الرازق ونصير شمة وأحمد بدير وأحمد سعد ونشوى مصطفى ومي كساب ومحمود العسيلي ونادية مصطفى ونسمة محجوب والمتحدّث العسكري للجيش المصري في لبنان وغيرهم ومنهم من جاء خصيصًا من أجل مشاهدته ودعمه.