عصام صاصا وأمين خطاب يستعدان لطرح كليب أغنية "صيع ومنحرفين"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد كل من المطرب الشهير عصام صاصا، وامين خطاب، لطرح فيديو كليب أحدث أعمالهم الغنائية، بعنوان "صيع ومنحرفين"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وشارك عصام صاصا برومو كليب "صيع ومنحرفين"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "استنونا يوم الخميس ٦/٦ كليب صيع ومنحرفين عصام صاصا واخويا امين خطاب".





آخر أعمال عصام صاصا

يذكر أنه قبل إلقاء القبض عليه بأيام قليلة، طرح "صاصا" أخر كليباته مع حودة بندق، الذي يحمل اسم "التزموا الصمت"، وحقق الكليب انتشارا واسعا، بتخطيه 4 مليون مشاهدة، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





كلمات أغنية التزموا الصمت





التزموا الصمت اسود الارض

راجعين ومش هيسمو

في الدنيا اخوات قلبنا على بعض

الخوف مسمعناش عنو

جاهزين للنكش على اي وضع

بس انتو بس اتمنو

واللي يفكر ويانا يتحط

احنا هنشرب من دمو





يا مولانا اما نحضر

مفيش مخلوق بيظهر

مفيش حد معانا يسد

ومين اللي علينا يقدر





وحوش ونقوم بدوله

حمل على اي حمله

نزعّل جيش ومنجليش

عتاوله ولاد عتاوله





كرامتنا قصاد رقبتنا

ولو فيها موتنا احنا مابنحلش

من يوم ما الارض شالتنا

اسود بهيبتنا ومبنتهزش

لو جيت يوم على سكتنا

روحك عاللي خلقها متتعزش

دحنا اما بتيجي سيرتنا

تلاقي ابطال منها بتتلبش





ملوك واعمام مجالنا

وخدنا السوق لحالنا

شغلنا الكل ومشوفناش

واحد منكم شغلنا





بنسكن في العقول

عشان غير دول ودول

نعدي البحر عوم

ولا يوم نعدي احنا الاصول





احنا بنفسنا عاملين نفسنا

ومحدش زق معانا

ساندين بعضنا يابا من صغرنا

جدعان وعنينا مليانه

لا الخوف طبعنا ولا يوم جلينا

ولا كان مبدأنا خيانه

واللي يحبنا يسكن قلبنا

ويا ويلو اللي اتحدانا





يابا احنا نغيب غيبتنا

وبنجيلكو بهيبتنا

في اي مكان واي زمان

مسمّع يابا سيطنا





بنفعل مش بنهري

حمل بتشوفنا تجري

في ناس منكاده من سيطنا

ومن جوه بتغلي