بعد حادث التصادم.. تعرف على آخر أعمال أحمد جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان احمد جمال محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تحفظت قوات الأمن على المطرب، بعد حادث تصادم على طريق الفيوم الصحراوي بدائرة قسم شرطة الأهرام، تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا عاجلًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وكشف احمد جمال تفاصيل الحادث، حيث إن اثناء عبور رجل مسن للطريق اصطدم بالمرآة الجانبية لسيارة احمد جمال مما ادى لاختلال توازنه واصطدامه بالسياره التي خلفها مما ادى لكدمات بسيطة وعلى الفور قام احمد بالتوقف والنزول للاطمئنان على حالته الصحية واثبتت الفحوصات إنه بصحة جيدة فيما عدا كدمات بسيطة.

ويعرض لكم دوت الخليج في السطور التالية اخر اعمال احمد جمال..

اخر اعمال احمد جمال

كانت آخر أغنية طرحها أحمد جمال "في بيتها" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات اغنية في بيتها

أنا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك أكيد ده أنسب اختيار

مش واخذة بالك إن أنا عديت كثير وكل مرة بقلب الموضوع هزار

أنا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

طبيعي من اللي شوفته منك أستفيد

عملتي كل حاجة كرهتني فيكي خلاص خرجتي من حياتي ده الأكيد

فعلا إنت كنتي غلطة عادي تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

إنت حلك الفراق

الحكاية دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق

فعلا إنت كنتي غلطة عادي تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

إنت حلك الفراق

الحكاية دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق

مفيش عشم مابينا حتى للعتاب

دي قصة يتقفل وراها ألف باب

معايا شوفتي مني بس كل خير وكان تملي رد فعلك الغياب

مفيش عشم مابينا يتفتح كلام

تحبي أعد لك دي غلطة نمرة كام

آخر كلام هقوله ليكي ع العموم خسارة فيكي حتى لحظة إهتمام

فعلا إنت كنتي غلطة عادي تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

الحكاية دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق

الحكاية دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق

فعلا إنت كنتي غلطة عادي تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

(الحكاية دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق (آه

فعلا إنت كنتي غلطة عادي تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

الحكاية دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق