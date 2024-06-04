نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. رحمة أحمد ضيفة برنامج "أسرار النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة رحمة أحمد، الخميس المقبل، ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن أحدث أعمالها الفنية، وتتحدث عن كواليس مشوارها الفني.

بوستر حلقة رحمة احمد في انرجي

نشرت الصفحة الرسمية لراديو "نجوم إف إم" ، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،البوستر الرسمي للحلقة وعلقت عليه: "استنوا يوم الخميس الفنانة رحمة أحمد في أسرار النجوم مع إنجي علي 8 مساء".



آخر أعمال رحمة أحمد

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رحمة أحمد الفنية، هو مشاركتها في بطولة الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "الكبير أوي 8"

شارك في بطولة مسلسل "الكبير أوي 8"، بجانب الفنان أحمد مكي مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، حاتم صلاح، مصطفى غريب، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد الجندي.

أحداث مسلسل "الكبير أوي 8"

تدور أحداث هذا الجزء من مسلسل "الكبير أوي"، يتعرض "الكبير أوي" عمدة قرية "المزاريطة" لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.