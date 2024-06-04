نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام حجاج تكشف عن حقيقة اعتزالها التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كذبت النجمة ريهام حجاج شائعة اعتزالها التمثيل والتفرغ للإنتاج السينمائي، وذلك من خلال منشور شاركته عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت ريهام حجاج صورة الخبر عبر ستوري انستجرام، والذي جاء عنوانه “ريهام حجاج تعتزل التمثيل وتتفرغ للإنتاج السينمائي”، وعلقت عليها قائلة:" ياريت تنشروا عن اللي بيحصل في غزة ربع نشركم للإشاعات الغلط".





آخر أعمال ريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "صدفة.





قصة مسلسل صدفة





تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

وقدما ريهام حجاج خلال سباق دراما رمضان عام 2024، مسلسل صدفة الذي تلعب خلاله دور البطولة، حيث تؤدي دور مدرسة تاريخ تتعرض لكثير من الصراعات والمشكلات في حياتها الشخصية، وتشعر خلال الأحداث أنها بلا هدف، في إطار اجتماعي شيق ممزوج بالكوميديا بين حياتها خارج المدرسة وداخلها مع الطلاب، حسب ما أظهره البرومو التشويقي.

أبطال مسلسل صدفة





يعد مسلسل صدفة التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.