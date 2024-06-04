بعد تصدره التريند.. تعرف على مشوار أحمد جمال في آراب آيدول

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد جمال تريند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول أخبار إنه تعرض لحادث سير ودهس أحد الأشخاص، ولكنه كان يقوم بمساعدة رجل مسن.

رحلة أحمد جمال في آراب أيدول







حسب رأي عائلته، كانت فرصة أحمد في هذا البرنامج تحديدًا أفضل، ورغم أنه كانت هناك برامج للمواهب كثيرة في أثناء وجوده في الجيش وطلبت منه عائلته أن تقدم له فيها، إلا أنه رفض وفي الحقيقة هي كانت برامج مستواها أقل وضعيفة على كل المستويات ولكن منذ أن حصلت كارمن سليمان على اللقب، وكانت أمنيته أنه يتقدم له.

ولفت أحمد الانتباه في أولى تجارب أداءه حيث غنى موالًا للمطرب عبد الوهاب «أشكي لمين الهوى» والذي من خلاله تنبأت له لجنة التحكيم بأنه سيصل إلى النهائيات.

حقق أحمد نجاحًا كبيرًا خلال مشواره في يرنامج آراب آيدول من خلال الأغاني التي قدمها وقد نال إستحسانًا كبيرًا من لجنة التحكيم التي أشادت بموهبته وجمال صوته العذب وإحساسه العالي في الغناء.

وغنى أحمد خلال مشواره في البرنامج مواله الوطنى (مين هي مصر) الذي أبهر به لجنة التحكيم وكان من كلمات صديقه الشاعر نور الدين محمد وألحان وغناء أحمد، وكان لهذا الموال صدى كبيرًا في الشارع المصري حيث أنه سجل وأنتج كأغنية وطنية بعد عودته من قبل الموزع خالد عز.

وواصل أحمد تقدمه خلال البرنامج بامتياز حتى وصل إلى الحلقة النهائية إلى جانب السورية فرح يوسف والفلسطيني محمد عساف.

وترك بصمة كبيرة في الحلقة النهائية حيث غنى مواله الوطنى الثاتي في البرنامج (لأنك عظيمة) والذي تسبب في بكاء أعضاء لجنة التحكيم وكان أيضًا من كلمات الشاعر نور الدين محمد وألحان وغناء أحمد، وعلى الرغم من عدم حصوله على اللقب وانتهائه في المركز الثاني بعد عساف بفارق ضئيل في التصويت إلا أنه أكتسب شهرة كبيرة على نطاق واسع في مصر والعالم العربي، واستطاع أن يأسر قلوب الملايين بصوته.







دعم نجوم الفن له في آراب آيدول

كان الفنان محمد منير من أشد المعجبين بصوت أحمد وكان يدعمه طوال فترة البرنامج، ونصحه: «بأن يكون له شخصيته وألا يقلد أحدًا»، وأثنى عليه «بأنه غنى «يونس» بطريقته الخاصة وليس بطريقة منير».

وشدد عليه أن يستمر في فرض شخصيته في الغناء، وتنبأ لأحمد بأنه سيكون هو الكينج في المستقبل.

وكانت الفنانة أنغام أيضًا من أكثر الداعمين لأحمد جمال خلال مشواره في آراب آيدول، وقالت إنها على قدر حزنها بعدم فوزه باللقب فإنها سعيدة، لأنه استطاع أن يثبت نفسه بجداره وامتياز ويحقق شهرة كبيرة في مصر والوطن العربي.

وتحدثت عن صوته، وأكّدت أن شخصيته قوية وأن لديّه إحساسًا غير عادي، وأنه سيكون له مستقبل كبير وسط الفنانين.

ودعمه أيضًا عدد كبير من الفنانين خلال مشواره في البرنامج، منهم تامر حسني وصابر الرباعي ورامي جمال وخالد سليم وشذى والموزع خالد عز وأشرف زكي ورجينا وآمال ماهر وكارمن سليمان وأحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي وأحمد زاهر وغادة عبد الرازق ونصير شمة وأحمد بدير وأحمد سعد ونشوى مصطفى ومي كساب ومحمود العسيلي ونادية مصطفى ونسمة محجوب والمتحدّث العسكري للجيش المصري في لبنان وغيرهم، ومنهم من جاء خصيصًا من أجل مشاهدته ودعمه.

وأستطاع أحمد في أربعة أشهر أن يكون جمهورًا كبيرًا ليس مصري فقط، بل جمهور من جميع أنحاء الدول العربية.

