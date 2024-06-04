أحمد جمال يكشف عن حقيقة حادث أصتدامه برجل مسن

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب أحمد جمال تفاصيل الحادث الذي تعرض له اليوم على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم، وحقيقة الأخبار المتداولة له منذ دقائق حول الحادث.

وفي تصريحات صحفية “قال ”جمال" ‘تفاجأت بعبور رجل مسن بطريق غير مخصص للعبور، ومع ذلك تفاديته لكنه تصادم مع السيارة التي توجد خلفي، فوقفت للإطمئنان عليه وتقديم الإسعافات لمساعدته’ ٠

وفي نهاية حديثه قال جمال:" فور الإطمئنان عليه تم خروجي، والرجل بصحة جيدة وانا في منزلي حاليًا " ٠ يذكر أن آخر أغنية طرحها أحمد جمال كانت "في بيتها".

أغنية "في بيتها" كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية:

انا اكتفيت وعندي حق في القرار وهخسرك اكيد ده انسب اختيار مش واخده بالك ان انا عديت كتير وكل مره بقلب الموضوع هزار انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد طبيعي من اللي شوفتو منك استفيد عملتي كل حاجه كرهتني فيكي خلاص خرجتي من حياتي ده الاكيد فعلا انتي كنتي غلطه عادي تتنسي النهارده أنتي حلك الفراق الحكايه دي نهايتها بس متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق

و يذكر أن حقق أحمد نجاحًا كبيرًا خلال مشواره في يرنامج آراب آيدول من خلال الأغاني التي قدمها وقد نال إستحسانًا كبيرًا من لجنة التحكيم التي أشادت بموهبته وجمال صوته العذب وإحساسه العالي في الغناء.

وغنى أحمد خلال مشواره في البرنامج مواله الوطنى (مين هي مصر) الذي أبهر به لجنة التحكيم وكان من كلمات صديقه الشاعر نور الدين محمد وألحان وغناء أحمد، وكان لهذا الموال صدى كبيرًا في الشارع المصري حيث أنه سجل وأنتج كأغنية وطنية بعد عودته من قبل الموزع خالد عز.