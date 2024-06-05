نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جو أشقر في شكل مثير للجدل بأغنية "بيروت.. اشتقتلها" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

شارك النجم اللبناني جو أشقر بفيديو أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "بيروت... اشتقتلها"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

تفاصيل أغنية بيروت... اشتقتلها



وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه:"الأغنية من كلمات الشاعر سمير نخلة ومن الحان وتوزيع جو أشقر".

تعليقات الجمهور على منشور جو أشقر



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات كثير صوتك حلو، الأغنية كثير مهضومة، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ما أجمل بيروت، وغيرها من التعليقات.

ومن جانبه، يستعد جو أشقر لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم إغراء خلال موسم الصيف، ويستعد أيضا لطرح أغنية أخرى وإقامة عددة حفلات.



آخر أعمال جو أشقر

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم اللبناني جو أشقر أغنية خطوة لقدام، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية خطوة لقدام

خطوة لقدام وعشرة لورا

قلبي اللي خجلان دقاتو مغيرة

بهالسرعة يا ترى حبيتك

يا ترى يا ترى يا ترى

على طول عم فكر فيكي

بدي أحكيكي رح إخوت أنا

ومعقول منِّك عرفاني

بسمع أغاني وبشتقلك أنا

ويلي ما أحلاكي يا أحلا من القمر

معذبني حلاكي وعم يطول السهر

وعم يقتلني الضجر وعم يطول السهر

