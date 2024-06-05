نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الطريقة.. حمو بيكا يحتفل بعيد ميلاد زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المطرب حمو بيكا بعيد ميلاد زوجته من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب معلقا:' شمس حياتي بنتي نورتي كل سنيني عايش عشانها ملكة اديلها عيني

وشارك حمو بيكا عبر إنستجرام صورة تجمعه بزوجته، وعلق عليها قائلًا: "حب حياتي ( شمس المجره ) كل سنه وانتي طيبه يا ست البنات وعقبال مليون سنه وانتي جنبي حبيبتي وبنتي وصحبتي وكل دنيتي ام تاج ( بعشقك وبموت فيكي يا ست البنات".

شغل مطرب المهرجانات حمو بيكا مؤشرات بحث جوجل بسبب التنمر الذي استقبله بعد صورته الأخيرة من المصيف بسبب مرضه.





و نشر صوره له من المصيف، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق: "هو أنا مش زي أي حد بيتصور وينزل صورته وهو في المصيف مع صحابه!، ليه التريقه علي بطني؟!، أنا عندي مرض وسبق وكنت اتكلمت عليه قبل كده، ليه التنمر على شكلي!"، يارب اللي يتريق عليا ربنا يبتليه بنفس المرض اللي عندي".

طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "خصمي رن عليا طالبني" بالتعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

كلمات الأغنية

تنطيط هجوم مفاجئ اسمعو

هنا ضرب بالبنادق ارجعو

ده لسانكو يطول احنا نقطعو

مين هيجي مع الاساطير

انا اسمي مركه انت تبقا مين

انا بصمه في المجال ده من سنين

انا مش بروح ياعم انا بروحين

اصل سابق عنكو كتير