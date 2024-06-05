محمد سامي: أنا بقيت خايف من مي وطريقتها بقت غريبة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المخرج محمد سامي عن إندهاشة من إستعداد زوجته الفنانة مي عمر لمشهد في فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "الغربان"

وظهر محمد سامي في مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في المنزل، يتحدث فيه عن تحضيرات زوجته النجمة مي عمر لفيلم "الغربان" بطريقة طريفة.

وقال محمد سامي في الفيديو: "دلوقتي أنا بقيت خايف جدا، لأن كل يوم بشوف حاجة غريبة جدا في البيت، بشوف المنظر ده".

وحرص "سامي" علي توجية الكاميرا نحو المكان التي تقوم مي عمر بالتدريب فيه على مشهد قتالي باستخدام سيوف مع مدربين من روسيا، وعلق قائلا: "أنا بقيت خايف من مي جدا، مش فاهم هي بتتمرن علشان فيلم الغربان كل يوم وجايبة الروس دول، بتتمرن وماسكة سيوف حادة، وطريقتها بقت غريبة جدا وبقت مخيفة، طيب أتعامل معاها إزاي".