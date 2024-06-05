نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية إنجي المقدم في "وتر حساس" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة إنجي المقدم لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "وتر حساس"،ومن المقرر أن تجسد إنجي شخصية محامية،



والمسلسل مكون من 45 حلقة ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومقرر بدء تصويره قريبًا، حيث يجمع المسلسل بين إنجى المقدم وصبا مبارك بعد 7 سنوات من تعاونهما في مسلسل حكايات بنات الجزأين.



آخر أعمال إنجي المقدم الدرامية



يذكر أن آخر أعمال النجمة إنجي المقدم مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.

آخر أعمال إنجي المقدم السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال إنجي المقدم السينمائية فيلم "كاملة" الذي شارك في أكثر من مهرجان، والذي يناقش قضية اجتماعية هامة؛ حيث يتحدث عن طبيبة نفسية تعاني من نظرة المجتمع لها بعد كبر سنها وتأخرها بالزواج، وتبدأ أسرتها تتدخل في حياتها بعد وفاة والدها؛ حيث تتعرض لأزمات عاطفية تجعلها تفقد الثقة فيمن حولها وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.

