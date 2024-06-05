نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يغازل شيري عادل بأحدث ظهور لها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت النجمة شيري عادل أن تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها، حيث شاركت "شيري" جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

واعتمدت شيري على الظهور بإطلالة شبابية كلاسيكية، ووضع ميكب هادئ يبرز جمالها،واعتمدت على اختيار تسريحة شعر مناسبة لها وكأنها تشبه الأميرات.

تعليقات الجمهور على منشور شيري عادل



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات قمر منور، سكر، ربنا يبارك فيكي ويحفظك من كل شر يارب العالمين، ناطرينك في الوصفة السحرية، وغيرها من التعليقات.

تفاصيل شخصية شيري عادل في الوصفة السحرية



تنتظر شيري عادل، حاليًا عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "الوصفة السحرية"، وتجسد خلال دورة سيدة تدعى دينا وهي زوجة مالك الذى يجسد دوره الفنان عمر الشناوي.



مسلسل “الوصفة السحرية” مكون من 45 حلقة، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة DMC يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أبطال مسلسل “الوصفة السحرية”

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.







أحداث مسلسل" الوصفة السحرية"

تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" في إطار درامي اجتماعي مثير حول المشاكل الزوجية، من خلال مجموعة أصدقاء من فئات عمرية مختلفة يقطنون في "كومباوند" واحد، ويتداول فيما بينهم كتاب بعنوان “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” لتتفقن سيدات الكومباوند على تطبيق الكتاب في حياتهم الزوجية، وبعد زواج شيري عادل، من عمر الشناوي خلال الأحداث يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره ولا يمكنها التوقف لإنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها، فيما يجسد إسلام جمال دور صديق عمر الشناوي والذي له خط درامي آخر بمشكلة زوجية مع زوجته التي تجسدها الفنانة بسمة داوود، وتربطها علاقة صداقة بشيري عادل.