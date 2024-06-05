غموض وإثارة في الإعلان النهائي لفيلم "أولاد رزق3"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد رزق3" عن الإعلان النهائي له، وبدأ الإعلان بنجوم الفيلم أحمد عز، كريم قاسم، عمرو يوسف، وهم يعيشون دون إجرام، ويقدم الفنان علي صبحي شخصية جديدة من ضمن فريقهم

ولكن من بعد صراع لـ محمد ممدوح مع أحد الأعداء، يستعين بـ أولاد رزق لمساعدته في مهمة بموسم الرياض، ولكنهم يحتاجون إلى شخص رابع، فيستعينون بـ "الشايب"، من تجسيد آسر ياسين.

ويدور الإعلان حول العديد من المشاهد من داخل موسم الرياض، منها الحدث المتداول وهو مواجهة تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، عمالقة الوزن الثقيل، ولم ينتهي الإعلان عن ذلك، بل دخل أولاد رزق في معركة ثانية داخل أهرامات الجيزة المعروضة بـ "بوليفارد وورلد" في الرياض.

وفي نهاية الإعلان، نشاهد معركة لأولاد رزق من داخل أهرامات الجيزة المعروضة بـ "بوليفارد وورلد" في الرياض، وتظهر آسماء جلال كحبيبة عمرو يوسف التي تتهمه بالخيانة بينما يبتعد عنها لإتمام المهمة.

أبطال فيلم أولاد رزق

ويذكر ان فيلم "أولاد رزق 2"، يشارك في بطولته مع كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح، وغيرهم من النجوم وتأليف صلاح الجيهني واخراج طارق العريان.