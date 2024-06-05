فن ومشاهير

غموض وإثارة في الإعلان النهائي لفيلم "أولاد رزق3"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد رزق3" عن الإعلان النهائي له، وبدأ الإعلان بنجوم الفيلم أحمد عز، كريم قاسم، عمرو يوسف، وهم يعيشون دون إجرام، ويقدم الفنان علي صبحي شخصية جديدة من ضمن فريقهم

 

ولكن من بعد صراع لـ محمد ممدوح مع أحد الأعداء، يستعين بـ أولاد رزق لمساعدته في مهمة بموسم الرياض، ولكنهم يحتاجون إلى شخص رابع، فيستعينون بـ "الشايب"، من تجسيد آسر ياسين.

c60000c6f9.jpg

ويدور الإعلان حول العديد من المشاهد من داخل موسم الرياض، منها الحدث المتداول وهو مواجهة تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، عمالقة الوزن الثقيل، ولم ينتهي الإعلان عن ذلك، بل دخل أولاد رزق في معركة ثانية داخل أهرامات الجيزة المعروضة بـ "بوليفارد وورلد" في الرياض.

 

وفي نهاية الإعلان، نشاهد معركة لأولاد رزق من داخل أهرامات الجيزة المعروضة بـ "بوليفارد وورلد" في الرياض، وتظهر آسماء جلال كحبيبة عمرو يوسف التي تتهمه بالخيانة بينما يبتعد عنها لإتمام المهمة.

8045a1c4d8.jpg
46fd94381e.jpg

أبطال فيلم أولاد رزق

 

ويذكر ان فيلم "أولاد رزق 2"، يشارك في بطولته مع كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح، وغيرهم من النجوم وتأليف صلاح الجيهني واخراج طارق العريان.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا