نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يرفع حماس جمهوره بـ "نضارة الشمس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع الملحن والشاعر عزيز الشافعي مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "نضارة الشمس".

ونشر عزيز الشافعي فيديو له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وهو يغني مقطع من الأغنية على العود، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: “قريبا نضارة الشمس.. ياتري هتبقي بصوت مين”.



تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب نجوم الوسط الفني، وكانت من بين أبرز التعليقات صوتك رووعة، بليغ حمدي، أكيد الأغنية لعمرو دياب، ربنا يوفقك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



تعاون عزيز الشافعي وسعد لمجرد

وعلى صعيد أخر، ينتظر الملحن عزيز الشافعي طرح أحدث أعماله الغنائية مع المطرب المغربي سعد لمجرد الذى أعلن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة داخل استديو أم ساوند لصاحبه مهندس الصوت هاني محروس.

ومن المفترض أن يطرح سعد لمجرد أغنيته الجديد فى موسم الصيف وتحمل أسم بشوفك، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وتم عمل المكساج والماستر مع مهندس الصوت هاني محروس.



آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال الملحن والشاعر عزيز الشافعي أغنية هوب هوب للمطربة ساندي، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.