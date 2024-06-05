روبي تنتهي من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية الجديدة في فيلم "عصابة الماكس"



القاهرة - محمد ابراهيم -

انتهت الفنانة روبي من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم خُد بوسة، من كلمات فلبينو، ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي، من المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة

و تقدم روبي أغنيتين لفيلم عصابة الماكس منهما واحدة دعائية والأخرى داخل الأحداث، تحمل إسم السنبلاوين.

أحداث فيلم عصابة الماكس



وتدور أحداث فيلم عصابة الماكس في إطار أكشن كوميدي تشويقي، وكان يحمل في البداية اسم المكسيكي، وتم تصوير مشاهد العمل بين القاهرة والغردقة، والعمل بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، خالد الصاوي، أوس أوس، محمد لطفي، أحمد فهيم، وحاتم صلاح، تأليف أمجد الشرقاوي ومن إخراج حسام سليمان، في أولى تجاربه الإخراجية.

ومن المقرر أن يضم عصابة الماكس عدد كبير من ضيوف الشرف، وهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي، محمد ثروت، حمدي الميرغي، وحمو بيكا.

آخر أعمال روبي



والجدير بالذكر آخر أعمال روبي أغنية الليلة حلوة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وإنتاج ميكس، وميكس وماستر: عمرو الخضري، وإخراج أحمد عبد الواحد.

وجاءت الكلمات كالتالي:

هي القاعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

طب هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة

إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة

إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

عليّ يابني الصوت شوية.. كمان شوية

ده في مغنى ده في مغنى وفي رقص

سقف يابني، وأنت طبل ده يومنا يهبل

ومتعبناش بالعكس