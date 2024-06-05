أوس أوس يروج لشخصيته في فيلم "عصابة الماكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان أوس أوس لشخصيته في فيلم “ عصابة الماكس” من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

علق قائلا:' نفسين فيلم عصابة الماكس فيلم عيد الاضحى.

بدأت الشركة المنتجة لـ فيلم عصابة المكس، طرح بوسترات العمل الذي من المفترض أن يعرض في موسم عيد الأضحى 2024، وكشفت الفنانة لبلبة كواليس مشاركتها في عصابة المكس.

وقالت لبلبلة: انتهيت مؤخرًا من تصوير فيلم عصابة المكس، والذي من المفترض أن يعرض في موسم عيدالأضحى، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه.. أنا عمري ما شربت سجاير واتعلمتها مخصوص علشان دوري في عصابة المكس، وأنا أصريت إني أبان قدام الكاميرا إني بشرب بجد، رغم إني تعبت ورحت للدكتور.

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.