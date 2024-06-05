نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ده حلم قديم كان عندي.. مصطفي قمر يعود للسينما بفيلم غنائي استعراضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان مصطفي قمر ضيفا في برنامج "أجمد سبعة الساعة سبعة" التي تقدمة الإعلامية جيهان عبد الله، عبر شاشة نجوم إف إم.

كشف مصطفى قمر عن أحدث أعماله الفنية وعودتة للسنيما من خلال فيلم يحقق فيه أحد أقدم أحلامه الفنية.

وقال مصطفى قمر: "في مشروع لكن مفيش تفاصيل غير إنه فيلم غنائي استعراضي بشكل مختلف".

وعن سبب عدم الإعلان عن تفاصيلة، علق مصطفى قمر قائلا: "إحنا في مرحلة استكمال كتابة الورق، ولو قلت حاجة ممكن بكرا ألاقي الفيلم بيتعمل، والحاجات دي واجهتها كتير، ده حلم قديم عندي من لما كان عمري حاجة وعشرين سنة".

وعن تحضيرات أغانيه الفترة المقبلة علق مصطفي قمر قائلا: "مجهز شوية أغاني حلوة على الصيف ويا رب يعجبوا الناس، منها أغنية اسمها صناعة مصرية، عن البنوتة الصناعة المصرية، ممكن تبقى طفلة أو واحدة بتحبها، وإيه هي الصناعة المصرية دي".

وتابع: "وفي أغنية هادية اسمها وجع الفراق، كلامها بيقول وجع الفراق أنا وإنت مش حاسينه ليه، رغم إن كل الناس قصادنا حاسة بيه، وبيسألونا عن حالنا، ومالنا إيه جرالنا، يعني اللي بينا مكانش حب، طب اسمه إيه؟ وأغنية اسمها فوق القمر".