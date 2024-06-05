سعد الصغير يروج لاغنيته الجديدة " بابا الشغلانة"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر سعد الصغير البوستر الرسمي لاغنيته الجديدة من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام".

كتب معلقا:' كلها عارفة أن أنا المعلم قريبا أغنية بابا الشغلانة ".

أعلن المطرب الشعبي سعد الصغير، منذ قليل، تأجيل طرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم “بابا الشغلانة”، وذلك بسبب وفاة والدة المطرب محمود الليثي

ورحلت عن عالمنا صباح أول أمس الجمعة والدة المطرب محمود الليثي، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات، وتم تشييع الجنازة، عقب صلاة الظهر، من مسجد الحصري في منطقة 6 أكتوبر.

وأعلن خبر وفاتها الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، حيث قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون أمي الثانية والدة حبيب العالم أخويا محمود الليثي وحمادة الليثي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون"