نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعوة للحفاظ على البيئة في العرض المسرحي "علاء الدين وملك" بالإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد بيت ثقافة القنطرة شرق، العرض المسرحي "علاء الدين وملك" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل المجانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي علاء الدين وملك

العرض تأليف عبده الزراع، وإخراج هشام العطار، ويناقش عدة مفاهيم تربوية، ومنها عدم الإفراط في استخدام الموبايل واستخدام التكنولوجيا فيما يفيد، والحفاظ على البيئة من التلوث، كما يتناول القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله.

صناع العرض المسرحي

"علاء الدين وملك" لفرقة ببيت ثقافة القنطرة شرق المسرحية بالاشتراك مع الفنانين فاطمة هدية، هيثم عمران، وعمرو عبد المريد، تصميم ديكور عاطف زرمبه، استعراضات عمرو عجمي، ألحان وتوزيع أحمد العجمي، أشعار محمد عبد القادر.

لجنة التحكيم

قدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرجين حمدي حسين، وناصر عبد التواب، ومهندسة الديكور نهلة محمود، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن،

يأتي العرض ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان، ويستمر عرضه يوميًا في تمام الثامنة والنصف مساءً حتى الجمعة المقبل 7 يونيو.