قصور الثقافة تفتح باب المشاركة في الدورة السادسة لملتقى أفلام المحاولة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عن فتح باب المشاركة في الدورة السادسة لملتقى أفلام المحاولة، المقرر انعقادها سبتمبر المقبل، بقصر السينما بجاردن سيتي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

الدورة السادسة لملتقى أفلام المحاولة

والأفلام المشاركة حسب لائحة الملتقى المقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، هي الفيلم الروائي القصير والتسجيلي وأفلام التحريك، التي لا تزيد مدة عرضها عن 30 دقيقة، على أن تكون من إنتاج مصر خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 يونيو 2024، وإدارة الملتقى لها وحدها حرية اختيار الفيلم أو رفضه دون إبداء أسباب، ولها الحق في الاحتفاظ بجميع الأفلام المشاركة.

شروط المشاركة

وتتضمن شروط المشاركة بالملتقى أن يقدم الفيلم رؤية فنية أو معالجة جديدة لقضية مطروحة من قبل، ويختص الملتقى بأفلام الديجيتال ولا يشترط نوع الكاميرا المستخدمة، على أن تكون نسخة الفيلم قابلة للعرض، وأن يتم تقديم عدد "2" قرص مدمج "DVD" من الفيلم، بالإضافة إلى قرص مدمج آخر يتضمن بيانات الفيلم، سابقة الأعمال، البوستر الخاص بالفيلم، ملخص الفيلم، وصور من الفيلم، ولن يلتفت للأفلام التي تتجاوز مدة العرض المقررة، والمسابقة مفتوحة لجميع الموضوعات، على أن يكون الفيلم من إنتاج الأعوام 2023/ 2024، ويقوم المخرج بتوقيع إقرار خاص بتاريخ إنتاج الفيلم.

ويبدأ استلام الأعمال اعتبارًا من يونيو الجاري حتى 15 أغسطس المقبل، ولا يلتفت للأعمال التي تتجاوز الموعد المحدد، وتسلم الأعمال باليد بقصر السينما بجاردن سيتي.

الجوائز

وتمنح جوائز الملتقى لأفضل فيلم روائي قصير، أفضل فيلم تسجيلي قصير، وأفضل فيلم تحريك قصير، إلى جانب جوائز لجنة التحكيم الخاصة، وأفضل تجديد وابتكار. ويتسلم الفيلم الفائز في فروع المسابقة كافة درع الملتقى وشهادة تقدير، كما يقدم الملتقى شهادات تقدير خاصة للعناصر المتميزة في مجالات الإخراج، المونتاج، التمثيل، السيناريو، والتصوير.

