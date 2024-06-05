نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تلبي رغبة الجمهور وتعرض حفلها في دبي باليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تكرار مطالبة الجمهور لعرض الحفل الكبير الذي أحيته في كوكا كولا آرينا دبي، لبّت "شمس الأغنية العربية" الفنانة نجوى كرم، رغبة الجمهور وقامت بعرض الحفل كاملًا عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، وبعد أن شوقتهم من خلال فيديو عرضته في حساباتها المختلفة في منصات التواصل الإجتماعي، والتي قالت فيه: "بتمنى الحفلة تنال إعجابكن.. بِفْرَحْ كتير بمحبتكن ودعمكن إلى "، وأضافت: "بتجدد كرمالكن…وشغفكن بخليني استمر، ولهيك قريبًا رح نعلن عن تفاصيل جولتنا حول العالم" واختتمت قائلة:" مشتاقة شوفكن".

حفل نجوى كرم في دبي

وقد قدمت نجوى كرم في حفلها الأخير بدبي 16 أغنية برفقة فرقتها الموسيقية، بدأتها بميدلي هيدا حكي، ثم اتبعتها بالأغاني "خليني شوفك بالليل، بالروح بالدّم، شارة مسلسل الزير سالم، ميدلي مغرومة وأنا ما فيّي، وأغنية مافي نوم، والأغنية المنفردة الأخيرة لو سألوا حبيبي، ثم اتبعتها بموّال وميدلي ما بسمحلك، ثم ميدلي كيف بداويك، وميدلي بيانو بمرافقة عزف المايسترو ايلي العليا.

وتضمن الحفل أيضًا الأغاني، لشحد حبك، حبيب الزين، ملعون أبو العشق، زعلك صعب، مجبورة، إضحك للدنيا، لتختتم الحفل بأغنية شو هالليلة.

الحفل الأكثر جماهيريًا

وكانت نجوى كرم قد أحيت هذا الحفل بالتعاون مع شركة "مومنتس افنتس" الذين أعدوا أفضل تقنيات الصوت والإضاءة والديكور للمسرح، وكان من أجمل الحفلات والأكثر جماهرية وتفاعل من الجمهور الحاضر الذي لم يتوقف حتى نهايته.