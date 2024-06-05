نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أمسيات “مقامات” في بيت الغناء العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم بيت الغناء العربي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات "مقامات" الشهري بعنوان “ شادي الوتر”، وذلك في الساعة الثامنة مساء الخميس الموافق 6 يونيو الجاري٠

أمسيات مقامات



يستضيف الصالون المايسترو وعازف الة التشيلو الكبير د.عماد عاشور والذي يتحدث عن مشواره مع الموسيقى، واختياره لآلة التشيلو وكيف تحولت بين أنامله إلى لعب دور المطرب والمطربة من خلال غناء الآلة اللحن الرئيسي في أي عمل فني يقوم بأدائه.

كما يتناول اللقاء الحديث عن جماليات الة التشيلو ودورها في الموسيقى العربية.

فقرات غنائية



يتخلل الصالون فقرات غنائية يقدمها المطرب عمرو عادل “الفائز بالجائزة الاولى لمسابقة الصوت الذهبي” وفرقته الموسيقية الذي يقدم مجموعة مختارة من أشهر الأغنيات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب وآخرين منها: سواح، كامل الاوصاف، كل ده كان ليه، ليا عشم وياك ياجميل، حلوين من يومنا والله وعنابي.

نبذة عن صالون مقامات



جدير بالذكرأن صالون "مقامات" هو تعاون بين اذاعة البرنامج الثقافي بالاذاعة المصرية وبين بيت الغناء العربي، فكرة الصالون للفنان القدير الراحل محسن فاروق، وتعده وتدير الحوار الإذاعية والناقدة الفنية د. ايناس جلال الدين.

