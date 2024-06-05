أغاني الطرب بأسلوب بنت البلد في مسرح الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - ضمن الفعاليات المتنوعة للثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة بنت البلد بقيادة المايسترو عفاف شكري ومشاركة الفناناتان صابرين النجيلى وبسمة عطا مع ضيف الشرف عازف البيانو الشهير والموزع الموسيقى عمرو سليم وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 6 يونيو على مسرح الجمهورية.

حفل لفرقة بنت البلد

يتضمن البرنامج عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها موسيقى: فاتت جنبنا، ميدلى وردة أداء عفاف شكرى ولولا الملامة أداء كارما طه.

كما يعزف عمرو سليم على أنغام البيانو موسيقى:" أول مره تحب، تعالى أقولك وسهر الليالى، وتغنى الفرقة عيون القلب، إن راح منك يا عين، يا واد ياتقيل، ماتحاسبنيش، موعود، أكدب عليك، عبد الودود، ع اللى جرى، سوق بينا، على رمش عيونها، بهية، ودارت الأيام".

نبذة عن فرقة بنت البلد

يشار إلى أن فرقة بنت البلد تأسست في عام 2000، وهي من أوائل الفرق النسائية بمصر، وأقامت عدة حفلات بمسارح دار الأوبرا المصرية كما شاركت بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء والعديد من المهرجانات الدولية، تعتمد الفرقة على العنصر النسائي وتضم مجموعة متميزة من العازفات اللاتي شاركن بحفلات كبار المطربين والمطربات بمصر والوطن العربي.