نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميلا منديس تعلن تأسيس شركتها الخاصة للإنتاج الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كاميلا منديس تنضم لقائمة الفنانين الشباب المؤسسين لشركاتهم الخاصة للانتاج السينمائي في هوليوود بعد اعلانها عن شركتها الخاصة للإنتاج.

ووفق ديلي ميل، أعلنت كاميلا عن تأسيسها لشركة إنتاج باسم Honor Role، تشاركها بها ريتشل ماثيوس.

كاميلا ميندس

وكانت قد احتفلت الممثلة الشابة كاميلا ميندس للعرض الخاص لفيلمها الجديد Música، بمشاركة حبيبها الشاب رودي مانكوسو في مدينة نيويورك.

ونقلت ديلي ميل لقطات من حضور الفنانة الشابة للعرض الخاص للفيلم الجديد الذي تواصل من خلاله تقديم قصص رومانسية شبابية للسينما.

في الوقت نفسه، تستعد شركة أمازون برايم لمشروع سينمائي جديد يطرح في اطار الرومانسية الكوميدية بين ثنائي من نجوم هوليوود الشباب في أدوار البطولة.

ووفق ديد لاين، المشروع السينمائي الجديد يطرح بعنوان Picture This، من بطولة سايمون آشلي وهيرو فينس.

ضمن مشاريع الرومانسية الجديدة ظهرت الممثلة الشابة سيدني سويني في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمها القادم الذي تدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من تصوير مشاهد الفيلم، في أحد مواقع التصوير الخارجي في العاصمة الأسترالية سيدني.

تفاصيل عن العمل

الفيلم الجديد الذي تشارك في بطولته نجمة مسلسل "أيفوريا"، لم يتم الكشف عنوانه الرسمي حتى الآن، غير أنه سيكون من إخراج المخرج الأمريكي "ويل جلوك".

هذا المخرج سبق له أن قام بإخراج أعمال سينمائية مميزة في إطار الرومانسي الكوميدي، كان منها فيلم بعنوان Easy A، وفيلم Friends With Benefits.

الإنضمام لعالم مارفل

وتنضم قريبا سيدني سويني لعالم مارفل السينمائي، بظهورها ضمن أبطال فيلم جديد ضمن عالم سبايدر مان، هو فيلم Madame Web.

وفيلم Madame Web، هو عمل سينمائي جديد مستوحى من القصص المصورة الخاصة بعالم الرجل العنكبوت "سبايدر مان".

ويقدم الفيلم شخصية نسائية تمتلك قدرات الرجل العنكبوت، هي شخصية Madame Web التي تجسدها النجمة داكوتا جونسون في الفيلم الجديد.

الذي ستدور أحداثه في فترة مبكرة مطلع القرن الحالي، بالتزامن مع أحداث أفلام الرجل العنكبوت التي ظهر في بطولتها النجم توبي ماجواير، أول من جسد الرجل العنكبوت في العصر الحديث.