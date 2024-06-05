في ذكرى وفاة هدى سلطان.. تعرف على أبرز محطاتها الفنية والأعمال التي جمعتها بالراحل فريد شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الأربعاء ذكرى رحيل الفنانة هدى سلطان التي رحلت في يوم 5 يونيو 2006، بالمستشفى بسبب مرضها بالسرطان عن عمر يناهز 81 عامًا، واشتهرت بتجسيدها شخصية الأم،واتسمت بالطيبة والتواضع، وحب الجمهور لها في الوطن العربي، ويرد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية لها.

نشأة هدى سلطان



ولدت هدى سلطان في إحدى القرى بكفر أبو جندي لمركز قطور بمحافظة الغربية على بعد 14 ميلًا من مدينة طنطا اسمها بهيجة عبد العال الحو، هي الشقيقة الثانية بعد الفنانة هند علام للممثل والمطرب والملحن الموسيقار محمد فوزي.

استطاع شقيقها الأكبر محمد فوزي أن يفرض رأيه على والده المحافظ ليعمل في الفن والذي لم يعترف بابنه حتى حقّق نجاحًا فنيًا كبيرًا،وهذا شكّل داعمًا قويًا لشقيقته الأولى والثانية لدخول عالم الفن بدعم منه مع بعض التحفظ، وهذا مهد لانطلاقة هدى سلطان في عام 1950 مع فيلم ست الحُسن.

أبرز المحطات الفنية في حياة هدى سلطان



تمكنت هدى سلطان في رسم طريق النجومية من خلال أعمالها الفنية أبرزها "امرأة في الطريق" الذي نالت على دورها فيه الكثير من الجوائز، إلى جانب أفلام "نساء محرمات" للمخرج محمود ذو الفقار و"السكرية" للمخرج حسن الإمام عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه و"جعلوني مجرما" للمخرج عاطف سالم، و"كهرمان ".

ومثّلت كذلك في أفلام مثل "الاختيار" و"وداعًا بونابرت" و"عودة الابن الضال" مع المخرج يوسف شاهين، وفي "بدور "و "بورسعيد" للمخرج عز الدين ذو الفقار. وكان آخر دور سينمائي ظهرت فيه بعد عشرين عامًا من انقطاعها عن التمثيل السينمائي في فيلم "من نظرة عين" مع الفنانة منى زكي كضيفة شرف.

كما أدت العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية من أهمها زينب والعرش ،أرابيسك، زيزينيا والليل وآخره والوتد وليالي الحلمية،وغيرها من الأعمال الفنية.



وعلى خشبة المسرح قدمت الفنانة الراحلة الكثير من المسرحيات كان من أبرزها وداد الغازية والملاك الأزرق، وبمبة كشر، ومعقول لا معقول، وسيد درويش، من أهم مسلسلاتها الوتد وعلي الزيبق.



زيجات هدى سلطان

انفصلت من محمد نجيب بسبب الغيرة بعد شهرتها وأنجبت كبرى بناتها نبيلة، ثم تزوجت المنتج والموزع السينمائي فؤاد الجزايرلي وفشل زواجها للسبب نفسه، تزوجت بعده فؤاد الأطرش شقيق فريد وأسمهان الأطرش، ثم فريد شوقي الذي أنجبت منه ابنتيها ناهد ومها وعاشت معه 15 عامًا، ثم تزوجت بعده المخرج المسرحي حسن عبد السلام.

ثنائياتها مع فريد شوقي



قدمت مع فريد شوقي خلال فترة زواجهما أكثر من عشرين فيلمًا حيث شكّلا ثنائيًا متميزًا في السينما المصرية جذب جمهورًا كبيرًا.



ومن أشهر الأفلام التي قدمتها الفنانة الراحلة مع وحش الشاشة "سلطان، رصيف نمرة 5، فتوات الحسينية، سوق السلاح، النمرود".

