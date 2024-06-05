انت الأن تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل مفترق طرق.. بطولة إياد نصار وهند صبري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عدد كبير من الأشخاص يريدون معرفة مواعيد عرض مسلسل مفترق طرق وهو بطولة الفنانة هند صبري والفنان إياد نصار وغيرهم من الفنانين، ويعد من أبرز المسلسلات التي يريد أن يشاهدها ويتابعها الجميع.

مواعيد عرض مسلسل مفترق طرق

وأما عن مواعيد عرض مسلسل مفترق طرق سوف نكشفها أمام الجميع وهو بدأ من يوم 2 يونيو 2024، وتم عرض أول 3 حلقات من المسلسل في أول يونيو ويستمر العرض بعدما حصل على اهتمام جميع المشاهدين والمتابعين في كل مكان، وهو يعرض منه حلقتين في الأسبوع، ويكون في تمام الساعة الـ 12 منتصف الليل وهو يوم الأحد من كل أسبوع على منصة شاهد الإلكترونية.

ويعتبر المسلسل واحد من المسلسلات المأخوذة من قصة المسلسل الأمريكي The Good Wife، وهو الذي يدور حول إليسيا فلوريك، وهي تقدم دور زوجة المحامي العام بيتر فلوريك وهو الذي يدخل السجن بعدما يتورط في الفضيحة التي جاءت حول الفساد.

وتحاول بعد ذلك أليسيا وهي مضطرة لتعود إلى عملها محامية بغرض أن تنفق على طفليها وتحاول أن تستعيد حياتها ونجاحها من جديد، وهو يسير في النسخة المصرية، وتجسد هند صبري دور زوجة النجم ماجد المصري، وهو الذي كان محافظ قبل أن يدخل السجن ويتورط في العديد من الاتهامات.

مسلسل مفترق طرق