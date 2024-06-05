نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. معرض فوتوغرافي وفيلم تسجيلي بقصر الأمير طاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، احتفالية بعنوان "من أجل مصر خضراء" وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بقصر الأمير طاز بالخليفة، يأتي ذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو من كل عام.

الاحتفال باليوم العالمي للبيئة



الاحتفالية تقام بالتعاون مع وزارة البيئة، وجمعية كتاب البيئة والتنمية، ومصورو الحياة البرية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي ودعم المبادرات الخضراء الذكية وتشجيع الممارسات البيئية والحرف التراثية التي تساهم في الحفاظ على البيئة المصرية.

افتتاح معرض صور فوتوغرافية

تتضمن الاحتفالية افتتاح معرض صور فوتوغرافية بعنوان “بديع صنع الله” يُركز على البيئة المصرية وجمالها الطبيعي والكائنات النادرة بها، كما تتضمن تكريم المبادرات البيئية الرائدة التي حققت نجاحًا في مجالات مختلفة مثل إعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.



عرض فيلم تسجيلي "حكاوي من ناسها"

تعرض الاحتفالية أيضًا فيلم تسجيلي بعنوان "حكاوي من ناسها" يتناول تراث المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية، ودورهم في حمايتها.



كما تشهد استعراض التجربة الناجحة لمبادرة eco Egypt، التي تسلط الضوء على التجارب المميزة في 13 منطقة سياحة بيئية في مصر.

احتفالية “من أجل مصر خضراء”



يشارك في احتفالية “من أجل مصر خضراء” شخصيات بارزة من مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالبيئة والتنمية المستدامة.

