نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة خليل وفريق "كايروتا" في معكم منى الشاذلي الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة من برنامجها "معكم" الذي تقدمه على قناة "ON" كل من المخرجة الكبيرة هالة خليل وأعضاء فرقة كايروتا النسائية.

تفاصيل اللقاء

وتتحدث هالة خليل عن كواليس مجموعة من أجمل الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني وروت كيف أقنعت الكينج محمد منير أن يغني أغنية أول أفلامها دون مقابل مادي وكيف امتدت العلاقة بينهما بعد هذا العمل.

نبذة عن فرقة كايروتا

وفي سياق آخر، تقدم فرقة كايروتا النسائية مجموعة من أشهر وأجمل الأغاني التي قدمت على الساحة الغنائية عبر ٣٠ عامًا والتي كانت الأنجح والأكثر انتشارًا وقت صدورها.