نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد طرح فيلم The Death Of Robin Hood في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد موعد طرح فيلم The Death Of Robin Hood للنجم هيو جاكمان، والذي سيكون أول مشروع يعقب مشاركة هيو في فيلم ديدبول.

ووفق ديد لاين، الفيلم من المقرر طرحه للعرض عام 2025، بمشاركة النجمة جودي كومر في دور البطولة.

وفي انطلاقة الحملة الترويجية الخاصة بالفيلم الجديد، افصح النجم الكبير هيو جاكمان عن أنه التزم بعقده للظهور من جديد في شخصية وولفرين بفيلم Deadpool & Wolverine، دون علم مدير أعماله.

ووفق ديد لاين، تصريحات جاكمان تأتي قبل بضعة أسابيع من الطرح الرسمي للفيلم في صالات العرض السينمائية.

أيضًا كانت قد انطلقت الحملة الترويجية الموسعة لفيلم ديدبول الجديد، بإجراء النجم رايان راينولدز لمجموعة من اللقائات الصحفية مع عدد من الصحف.

ووفق ديلي ميل، أدلى راينولدز بتصريحات مثيرة عن الفيلم الجديد، قال خلالها عن أن أكثر ما تسبب في صدمته موافقة ديزني على طرح الفيلم للكبار فقط.

وكان قد حضر النجم رايان راينولدز للعرض الخاص لفيلمه الجديد if بمدينة نيويورك، الذي شهد احتفالية ضخمة للطرح، بحضور فنانين من كبار نجوم هوليوود.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور راينولدز للعرض، وحيدًا دون ظهور لزوجته النجمة بليك ليفلي.

دعم نجوم هوليوود

و حرص النجم مات ديمون على حضور العرض الخاص للفيلم الكوميدي والفانتازي الجديد IF، الذي اقيم عرضه الخاص بمدينة نيويورك.

ونقلت "ديلي ميل، لقطات من حضور ديمون للعرض الخاص برفقة زوجته لوسيانا باروس، كدعم لأبطال الفيلم من أصدقائه المقربين من نجوم هوليوود.

بالإضافة للنجم برادلي كوبر الذي حرص على الحضور برفقة ابنته للعرض، وجون كرازينسكي.

تفاصيل عن الفيلم

وIF هو فيلم كوميدي خيالي أمريكي، يضم رسوم متحركة من تأليف وإنتاج وإخراج جون كراسينسكي.

ويضم الفيلم طاقم عمل مميز في أدوار البطولة يشمل كايلي فليمنج، ورايان رينولدز، وكراسنسكي، وفيونا شو، وألان كيم، وليزا كولون-زاياس، إلى جانب أصوات فيبي والر بريدج، ولويس جوسيت جونيور، وستيف كاريل.