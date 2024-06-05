الفيلم الجديد لجوليا روبرتس يطرح بعنوان After The Hunt

القاهرة - محمد ابراهيم - تم الكشف عنوان الفيلم القادم للنجمة جوليا روبرتس، والذي سيطرح بعنوان After The Hunt بمشاركة مجموعة مميزة من الفنانين.

ووفق ديد لاين الفيلم سيكون من بطولة مايكل ستولبارج، وسيكون من إخراج لوكا جواجينون.

وتعود النجمة الكبيرة جوليا روبرتس للسينما من جديد، عبر عمل سينما قادم سيكون من أعمال نتفليكس الدرامية المرتقبة.

الفيلم الجديد نقلت صحيفة ديلي ميل، إعلانه الترويجي، ويطرح بعنوان Leave the World Behind، ويضم بين أبطاله تشكيلة مميزة من النجوم.

تفاصيل عن الفيلم

وتجسد جوليا روبرتس في هذا الفيلم الجديد دور زوجة للنجم ايثن هانت، هم معًا يعلمون بوقوع كارثة عالمية اثناء قضائهما لعطلة، هذه الكارثة في مستوى انتشار جائحة كورونا.

الفيلم ستدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، وسيتم عرضه عبر منصة نتفليكس خلال الأسابيع القليلة القادمة.

فرصة ضائعة

و كان من المفترض أن يكون للنجمة الكبيرة جوليا روبيرتس ظهور كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم مهمة مستحيلة 7 إلى جانب النجم توم كروز.

ووفق صحيفة ديلي ميل، ظهور جوليا روبرتس كان من المفترض أن يكون في مرحلة سنية مبكرة لها، حيث تظهر بالفيلم في فترة شبابها بعد استخدام تقنية VFX لتصغير السن بالذكاء الاصطناعي وهي التقنية نفسها التي اعتمد عليها صناع فيلم "انديانا جونز" 5 بإظهار هاريسون فورد في بعض المشاهد بفترة الشباب.

وأوضحت الصحيفة أن صناع الفيلم تراجعو عن القيام بذلك بسبب ارتفاع تكلفة استخدام هذه التقنية، وما كان سيتسبب في أزمة إنتاج تحول دون ذلك.